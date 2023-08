Corriere dello Sport, Grabara in pole per la porta della Fiorentina ma aspetta il Bayern Monaco

Kamil Grabara è la prima scelta della Fiorentina per la porta, nonché l’obiettivo principale, scrive oggi il Corriere dello Sport. Per il centrocampista e l’attaccante servono prima delle partenze, quella di Amrabat e Cabral. Il Copenaghen con 6 milioni lo cede e la Fiorentina non ha problemi. In fase di stallo perché il Bayern Monaco presto andrà a caccia di un sostituto di Sommer.

LEGGI ANCHE, INFANTINO A FIRENZE