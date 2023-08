Il video di Infantino a Firenze: “Un sogno essere qui, Batistuta idolo, darò tutto per la maglia della Fiorentina”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Gino Infantino è arrivato a Firenze, il giocatore argentino classe 2003 ha parlato cosi al suo arrivo all’aeroporto di Firenze Peretola: “Un sogno per me venire in Italia e l’ho realizzato arrivando qui. Sono molto contento e spero di sfruttare l’opportunità. Batistuta è un idolo. Daro’ tutta per la maglia, è un sogno essere qui”.

IL RETROSCENA SU SOMMER E LA FIORENTINA