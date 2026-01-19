Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto

Amir Richardson è in trattativa con il Copenaghen per il suo trasferimento in Danimarca. L’operazione si sta sviluppando sulla base del prestito con diritto di riscatto, che la Fiorentina vorrebbe fissare a circa 10 milioni di euro. L’avventura del centrocampista marocchino a Firenze sembra arrivata ai titoli di coda. Ricordiamo che su di lui c’è anche il Brest (in svantaggio rispetto ai danesi).

Il giocatore di Nizza ha collezionato 43 presenze nella sua avventura in viola, con due gol. Sfuma così il suo possibile ritorno al Nizza, che considerava la priorità assoluta fintantoché i francesi non hanno definitivamente mollato la presa. Si era parlato anche del Paris FC, che però non ha spinto sull’acceleratore, come riportato da TMW.