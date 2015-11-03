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Notizie Amir Richardson Fiorentina

Allenatore del Copenaghen: “Richardson si sta allenando bene ma non lo vedo adatto per la mia rosa competitiva”

23 aprile 2026 15:19

Richardson è un flop anche al Copenaghen. L’allenatore lo esclude dai convocati: “Una scelta tecnica”

13 aprile 2026 17:12

Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto

19 gennaio 2026 17:36

Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità"

23 dicembre 2025 16:59

Dall'Inghilterra, Il Newcastle mette gli occhi su Richardson della Fiorentina per rinforzare il centrocampo

03 luglio 2025 16:16

Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico

14 novembre 2024 19:36

Papà Richardson: "Amir ha iniziato presto a farsi notare nel calcio. Sa leggere il gioco, ha tattica e tecnica"

31 agosto 2024 09:35

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