Notizie Amir Richardson Fiorentina

Allenatore del Copenaghen: “Richardson si sta allenando bene ma non lo vedo adatto per la mia rosa competitiva”
23 aprile 2026 15:19
Richardson è un flop anche al Copenaghen. L’allenatore lo esclude dai convocati: “Una scelta tecnica”
13 aprile 2026 17:12
Richardson vicino al Copenaghen in prestito con diritto, la Fiorentina chiede 10 milioni per il riscatto
19 gennaio 2026 17:36
Richardson rompe il silenzio: "Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità"
23 dicembre 2025 16:59
Dall'Inghilterra, Il Newcastle mette gli occhi su Richardson della Fiorentina per rinforzare il centrocampo
03 luglio 2025 16:16
Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico
14 novembre 2024 19:36
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