Richardson rompe il silenzio: “Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità”

Parole d’addio quelle di Amir Richardson. Il centrocampista della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha confessato di voler lasciare Firenze nella prossima finestra di mercato. Ecco le sue parole.

“In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l’ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre ndr), ma nel mondo del calcio sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio futuro. L’ex allenatore (Stefano Pioli) mi aveva detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma quasi non ho giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno. Nizza è il mio posto preferito. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma in realtà è un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità“.