23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Richardson rompe il silenzio: “Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Richardson rompe il silenzio: “Voglio andarmene dalla Fiorentina in inverno. Nizza la mia priorità”

Redazione

23 Dicembre · 16:59

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 17:00

TAG:

ACF FiorentinaAmir Richardsoncalciomercato Fiorentina

Condividi:

di

"Pioli mi aveva detto che contava su di me, ma quasi non ho giocato"

Parole d’addio quelle di Amir Richardson. Il centrocampista della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha confessato di voler lasciare Firenze nella prossima finestra di mercato. Ecco le sue parole.

“In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l’ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre ndr), ma nel mondo del calcio sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio futuro. L’ex allenatore (Stefano Pioli) mi aveva detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto. Ma quasi non ho giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno. Nizza è il mio posto preferito. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma in realtà è un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio