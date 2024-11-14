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Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico

Richardson si è infortunato con la Nazionale marocchina e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2024 19:36
Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Amir Richardson è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì.

Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni."

PARLA IL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA

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