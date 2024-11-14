Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico

Richardson si è infortunato con la Nazionale marocchina e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2024 19:36

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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