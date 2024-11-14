Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico
Richardson si è infortunato con la Nazionale marocchina e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare
"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Amir Richardson è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso in allenamento con la propria nazionale nella giornata di martedì.
Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo soleo della gamba destra. Amir ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e sarà rivalutato nei prossimi giorni."
PARLA IL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA
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