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Notizie Report Medico Fiorentina

Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico

14 novembre 2024 19:36

Lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia per Gudmundsson. Il report medico

23 ottobre 2024 18:03

Lesione del menisco per Mandragora, operato oggi pomeriggio. Il report della Fiorentina

04 ottobre 2024 18:28

Kouamè trovato positivo alla malaria, il comunicato ufficiale della Fiorentina

21 febbraio 2024 17:32

Report medico Fiorentina su Sottil: "Lieve distrazione ai flessori della coscia sinistra"

03 gennaio 2024 17:56

Report medico Fiorentina, Sovraccarico all'adduttore per Bonaventura e lombare per Comuzzo

29 novembre 2023 18:38

Report medico Fiorentina su Mina: "Lesione primo/secondo grado al retto femorale della coscia"

14 settembre 2023 18:31

Il report medico su Jovic: “Infezione virale in via di risoluzione ma solo allenamenti individuali”

29 marzo 2023 17:54

Report medico Fiorentina: per Amrabat frattura ossa nasali. Il giocatore indosserà maschera protettiva

02 febbraio 2023 16:26

Dodò dovrebbe stare fuori per un mese. Italiano lo avrà prima della pausa per il mondiale?

12 settembre 2022 21:51

Report Medico Fiorentina: "Per Odriozola trauma distorsivo al ginocchio sinistro". Fuori domenica

03 marzo 2022 16:42

UN NUOVO POSITIVO AL COVID NELLA FIORENTINA, È ASINTOMATICO E VACCINATO

12 gennaio 2022 12:31

Piove sul bagnato in casa Fiorentina, per Nastasic lesione muscolare di secondo grado

17 novembre 2021 18:44

Il report medico della Fiorentina: "Castrovilli torna ad allenarsi. Critiche fuori luogo"

14 ottobre 2021 17:24

Si fa male Kouamè, risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra. Il report medico medico ACF

26 febbraio 2021 16:47

Sospiro di sollievo per Ribery, il report medico della Fiorentina: "Sono escluse lesioni"

07 gennaio 2021 13:56

Report Medico Fiorentina, niente lesioni per Ribery. Bonaventura in dubbio per Udine

23 novembre 2020 13:38

Report medico: l'intervento a German Pezzella è riuscito. Il giocatore tornerà in campo

26 novembre 2019 20:14

Report medico, lesione di 1° grado al bicipite femorale destro per Caceres, escluse lesioni invece per Lirola

28 ottobre 2019 21:29

Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero

13 ottobre 2019 13:55

REPORT MEDICO ACF SU CHIESA, RIPRESA ATTIVITÀ SUL CAMPO MA PER IL RITORNO TRA I DISPONIBILI...

26 marzo 2019 19:43

REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...

09 febbraio 2019 20:23

Report ACF, per Thereau lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

27 ottobre 2017 15:20

Report ACF, per Thereau problema ai flessori, condizioni e tempi di recupero da valutare con esami

25 ottobre 2017 23:07

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