Notizie Report Medico Fiorentina

Lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra per Richardson. Il report medico
14 novembre 2024 19:36
Lesione tra primo e secondo grado al bicipite femorale della coscia per Gudmundsson. Il report medico
23 ottobre 2024 18:03
Lesione del menisco per Mandragora, operato oggi pomeriggio. Il report della Fiorentina
04 ottobre 2024 18:28
Kouamè trovato positivo alla malaria, il comunicato ufficiale della Fiorentina
21 febbraio 2024 17:32
Report medico Fiorentina su Sottil: "Lieve distrazione ai flessori della coscia sinistra"
03 gennaio 2024 17:56
Report medico Fiorentina, Sovraccarico all'adduttore per Bonaventura e lombare per Comuzzo
29 novembre 2023 18:38
Report medico Fiorentina su Mina: "Lesione primo/secondo grado al retto femorale della coscia"
14 settembre 2023 18:31
Il report medico su Jovic: “Infezione virale in via di risoluzione ma solo allenamenti individuali”
29 marzo 2023 17:54
Report medico Fiorentina: per Amrabat frattura ossa nasali. Il giocatore indosserà maschera protettiva
02 febbraio 2023 16:26
Dodò dovrebbe stare fuori per un mese. Italiano lo avrà prima della pausa per il mondiale?
12 settembre 2022 21:51
Report Medico Fiorentina: "Per Odriozola trauma distorsivo al ginocchio sinistro". Fuori domenica
03 marzo 2022 16:42
UN NUOVO POSITIVO AL COVID NELLA FIORENTINA, È ASINTOMATICO E VACCINATO
12 gennaio 2022 12:31
Piove sul bagnato in casa Fiorentina, per Nastasic lesione muscolare di secondo grado
17 novembre 2021 18:44
Il report medico della Fiorentina: "Castrovilli torna ad allenarsi. Critiche fuori luogo"
14 ottobre 2021 17:24
Si fa male Kouamè, risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra. Il report medico medico ACF
26 febbraio 2021 16:47
Sospiro di sollievo per Ribery, il report medico della Fiorentina: "Sono escluse lesioni"
07 gennaio 2021 13:56
Report Medico Fiorentina, niente lesioni per Ribery. Bonaventura in dubbio per Udine
23 novembre 2020 13:38
Report medico: l'intervento a German Pezzella è riuscito. Il giocatore tornerà in campo
26 novembre 2019 20:14
Report medico, lesione di 1° grado al bicipite femorale destro per Caceres, escluse lesioni invece per Lirola
28 ottobre 2019 21:29
Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero
13 ottobre 2019 13:55
REPORT MEDICO ACF SU CHIESA, RIPRESA ATTIVITÀ SUL CAMPO MA PER IL RITORNO TRA I DISPONIBILI...
26 marzo 2019 19:43
REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...
09 febbraio 2019 20:23
Report ACF, per Thereau lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra
27 ottobre 2017 15:20
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