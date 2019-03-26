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REPORT MEDICO ACF SU CHIESA, RIPRESA ATTIVITÀ SUL CAMPO MA PER IL RITORNO TRA I DISPONIBILI...

Aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina. Questo il report medico dei viola: "La Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa, rientr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2019 19:43
REPORT MEDICO ACF SU CHIESA, RIPRESA ATTIVITÀ SUL CAMPO MA PER IL RITORNO TRA I DISPONIBILI... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina. Questo il report medico dei viola: "La Fiorentina comunica che il calciatore Federico Chiesa, rientrato dal ritiro della Nazionale, ha ripreso da sabato 23 marzo sotto la guida dello staff medico viola un lavoro personalizzato. Da oggi il calciatore ha iniziato l’attività sul campo, le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".

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