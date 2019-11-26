Report medico: l'intervento a German Pezzella è riuscito. Il giocatore tornerà in campo

La Fiorentina comunica che il difensore German Pezzella è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di oggi a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare de...

La Fiorentina comunica che il difensore German Pezzella è stato sottoposto nel tardo pomeriggio di oggi a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura zigomatico-orbito-mascellare destra. L’intervento è perfettamente riuscito e la ripresa completa dell’attività sul campo è prevista tra 20 giorni con un’adeguata protezione.

Fonte: Violachannel