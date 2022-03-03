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Report Medico Fiorentina: "Per Odriozola trauma distorsivo al ginocchio sinistro". Fuori domenica

Alvaro Odriozola ieri è uscito infortunato alla fine del primo tempo di Fiorentina-Juventus, la società viola ha chiarito le sue condizioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 16:42
Report Medico Fiorentina: "Per Odriozola trauma distorsivo al ginocchio sinistro". Fuori domenica - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alvaro Odriozola

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Alvaro Odriozola, nel corso della partita di ieri, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami effettuati nel corso della mattina di oggi hanno escluso qualsiasi problematica alla capsula legamentosa.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina sulle condizioni di Alvaro Odriozola dopo l'infortunio al ginocchio di ieri sera. Resta da capire quanto tempo il terzino spagnolo resterà fuori, da escludere un suo ritorno in campo contro il Verona domenica alle 15.

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