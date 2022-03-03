Meraviglioso gesto dei tifosi viola per rincuorare Venuti, lasciata sciarpa nel suo giardino stanotte

Lorenzo Venuti dopo il grave errore ha ricevuto una grande ondata di affetto dai tutti i tifosi della Fiorentina

Non è stata una partita facile per Lorenzo Venuti, probabilmente la peggiore della sua carriera, sicuramente la peggiore nella sua storia alla Fiorentina. Il suo autogol è costata la sconfitta alla squadra viola con tutto il disappunto del calciatore scoppiato in lacrime al fischio finale. Nelle notte, qualche tifoso viola, ha lasciato nel giardino di Venuti una sciarpa della Fiorentina, in segno di supporto e incoraggiamento. Lo rivelato la stessa fidanzata del terzino, Augusta Iezzi.

FLACHI SE LA PRENDE CON TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/flachi-non-e-contento-la-brutta-uscita-di-terracciano-ha-portato-allautogol-di-venuti-spiazzato/167624/