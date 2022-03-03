Flachi non è contento: "La brutta uscita di Terracciano ha portato all'autogol di Venuti, spiazzato"

L'azione del gol della Juventus fa molto discutere il giorno dopo la partita persa contro i bianconeri, ne ha parlato Ciccio Flachi

Ciccio Flachi ha parlato il giorno dopo di Fiorentina-Juventus, analizzando la partita a Radio Bruno, queste le parole del talento fiorentino grande tifoso viola:

"Mi aspettavo molto di più, non ho visto cattiveria, se la squadra prendesse il carattere dell’allenatore sarebbe meglio e avremmo qualche punto in più. Anche qualche pedata in più sarebbe stata meglio per far capire dove erano a giocare, avevano pochi titolari in campo. Igor a Vlahovic non gliel’ha fatta mai vedere, i fischi danno noia, li ha sentiti eccome.

Autogol? Uscita di Terracciano ha spiazzato tutti, da Milenkovic e Venuti ma credo che al ritorno possiamo giocarcela. Ikonè ha sbagliato gol, poteva avere più soluzioni, poteva tirare a chiudere e non a mezza altezza, se la metti bassa il portiere fa più fatica. Non è stata la solita Fiorentina, mi è piaciuta più a Sassuolo devo dire la verità. Sottil non è entrato bene in campo, Saponara si è visto poco, Piatek va servito diversamente rispetto a come facevi con Vlahovic. Ieri eravamo troppo larghi, Piatek era sempre troppo solo, vedo sempre troppo poco collegamento con la punta"

ALLA FINE VLAHOVIC NON E' SCESO IN CAMPO

https://www.labaroviola.com/scelta-giusta-quella-di-allegri-di-non-mettere-in-campo-vlahovic-gli-ha-evitato-di-essere-annullato/167609/