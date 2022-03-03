Scelta giusta quella di Allegri di non mettere in campo Vlahovic, gli ha evitato di essere annullato

Dusan Vlahovic non schierato contro la Fiorentina nella gara del suo ritorno a Firenze da avversario. Una scelta saggia da parte di Allegri

Era uno dei grandi dubbi della vigilia. Giocherà Vlahovic contro la Fiorentina? L'idea che trapelava da Torino era quella che in caso di disponibilità di Dybala, il serbo non sarebbe sceso in campo o addirittura proprio non fatto partire per Firenze.

Alla fine Massimiliano Allegri ha fatto la scelta più giusta e probabilmente saggia, non schierare Vlahovic contro la sua ex squadra per cercare di fargli evitare i fischi dello stadio Franchi e anche che Igor e Milenkovic lo annullassero completamente anticipandolo sistematicamente su ogni pallone. Vlahovic non è fatto di ghiaccio, giocare contro la Fiorentina, nella città che lo ha visto crescere e nello stadio che lo ha lanciato sarebbe stato per lui letale e avrebbe subito il colpo rendendolo di fatto un giocatore in meno per la sua squadra.

Ma qui la grande maturità di un grande allenatore come Allegri che prevedendo tutto questo ha scelto per non farlo giocare evitando tutto ciò.

Sarebbe stata una partita in cui anche i voti e le pagelle nel post gara sarebbero stati duri con lui e questo il nuovo acquisto della Juventus proprio non lo avrebbe potuto digerire. Anche perchè, va bene Bremer, ma essere annullato da Igor non sarebbe stato bello e divertente dalle parti di Torino. Quindi un plauso va fatto anche a Massimiliano Allegri, un toscano che sa esattamente come vanno le cose.

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/italiano-non-ho-parlato-con-venuti-se-giochiamo-sempre-cosi-firenze-puo-stare-tranquilla/167565/