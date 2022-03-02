Italiano: "Non ho parlato con Venuti. Se giochiamo sempre cosi Firenze può stare tranquilla"

Vincenzo Italiano è deluso dalla sconfitta ma non perde la fiducia nonostante la sconfitta sfortunata, ne ha parlato in conferenza

Vincenzo Italiano ha commentato in sala stampa la sconfitta in casa sfortunata della sua Fiorentina contro la Juventus, le sue parole:

"C'è ancora il ritorno, ci prepareremo, metteremo in difficoltà la Juventus come fatto stasera. Abbiamo giocato veramente bene, se continuiamo cosi ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Non ho parlato con Venuti mi dispiace per aver subito un altro gol nei minuti di recupero, abbiamo vanificato una prestazione di altissimo livello, i nostri esterni potevano fare tanto gol.

Continuiamo a proporre e a concedere poco. Non abbiamo mai fatto tirare in porta i loro attaccanti, in questo momento ci manca qualcosa per battere determinate squadre, i difensori sono stati sempre concentrati e attenti. Volevamo un gol, speravamo di non subire un gol in casa, l'abbiamo preparata per fare male alla Juventus. Abbiamo creato 5 occasioni da gol, in questo momento non ci gira, la Juventus è venuta qui per limitarci, se tu vai in vantaggio cambia anche il loro modo di stare in campo.

Ikonè in queste due partite poteva fare 5 gol. Firenze deve sperare che continui a rimanere tale, se andiamo avanti cosi ci toglieremo delle grandi prestazioni, non ne perderemo tante se giochiamo cosi contro grandi avversari. Odriozola non so cosa abbia, spero nulla di che. Nico aveva la febbre per 3 giorni, era pieno di farmaci, non poteva giocare più minuti di questi"

L'ACCOGLIENZA PER DUSAN VLAHOVIC DAI TIFOSI DELLA FIORENTINA

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