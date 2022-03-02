Vlahovic entra sul campo del Franchi e lo stadio esplode in una baraonda di fischi da ogni settore

Fischi come poco altre volte si erano sentiti allo stadio di Firenze quelli riservati a Dusan Vlahovic nel momento del suo ingresso in campo

Un bordata assordante di fischi quelli arrivati a Dusan Vlahovic appena è salito l'ultimo gradino dello stadio Franchi per entrare sul terreno di gioco. Tutti i tifosi viola, da ogni settore, hanno fischiato e inveito contro il centravanti della Juventus che fino a poco più di un mese fa era l'idolo viola. Il giocatore aveva evitato di entrare sul terreno di gioco prima del riscaldamento dove i giocatori della Juventus hanno fatto, come di consueto, il solito giro sul campo, ma Vlahovic non c'era. Per il riscaldamento il serbo è subito corso verso la sua zona di campo destinando i suoi saluti ai tifosi della Juventus del settore ospiti.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA

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