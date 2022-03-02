FORM.UFFICIALE, FUORI NICO GONZALEZ, GIOCANO SAPONARA E IKONE', TERRACCIANO IN PORTA
La formazione ufficiale della Fiorentina per l'andata della semifinale contro la Juventus, gli undici scelti da Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 19:58
Semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, queste le scelte di Italiano che deve rinunciare allo squalificato Martinez Quarta, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Castrovilli, Saponara, Ikonè, Piatek
