Fiorentina-Juventus non sentita dai bianconeri? Olivera: "Tifosi Juve ci chiesero di battere i viola"

Ruben Olivera ha giocato sia nella Fiorentina che nella Juventus, dai bianconeri fu lanciato, dai viola fu comprato da Corvino

Il doppio ex Ruben Olivera, ha parlato a poche ora da Fiorentina-Juventus, queste le sue parole a Tutto Juve

"Sarà una grande partita, la Fiorentina è in forma e per la piazza è sempre la sfida dell'anno. La carica dei tifosi si farà sentire sui giocatori che scenderanno in campo, la Juve dovrà stare molto attenta".

Già è una sfida molto sentita, poi aggiungiamo pure quanto è successo solo un paio di mesi fa.

"Il trasferimento di Vlahović non è stato accolto benissimo, ma non è la prima operazione recente tra i due club. Anche senza l'attaccante serbo, la viola riuscirà a creare grosso fastidio ai bianconeri".

Basandomi anche sulla tua esperienza da ex calciatore, in caso di gol a tuo avviso Vlahović esulterà?

"Nelle ultime partite giocate a Firenze, si sentiva un po' in debito per quel che stava per accadere. Sentiva che sarebbe andato alla Juventus, ma si è sempre comportato come un grande professionista. Per questo, a mio avviso, non esulterà in caso di gol. E da quanto mi è stato riferito da alcune persone che lavorano per la società, Vlahović era rimasto molto legato alla città e alla Fiorentina stessa".

Però non sarà solo Vlahović contro Fiorentina, ma scenderanno in campo altri dieci bianconeri molto agguerriti.

"Certo, ci sarà grande spettacolo ed entusiasmo. Per i tifosi questa è la gara da non sbagliare per antonomasia, una vittoria sulla Juventus può arrivare a salvare una stagione che magari sta regalando poche soddisfazioni. Ricordo che nella settimana di Juventus-Fiorentina del 2004 vennero alcuni tifosi a chiederci a gran voce di vincere. Era molto sentita anche a Torino come sfida. Fu emozionante, perché si decise proprio grazie ad un mio gol. E quel centinaio di persone ci ringraziò di cuore per il successo".

BATISTUTA E' TORNATO A FIRENZE

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