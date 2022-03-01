Batistuta a Firenze: "Sono a casa. Contro la Juventus andrà bene, si gioca contro una squadra..."

Gabriel Batistuta è tornato a Firenze, domani molto probabilmente sarà allo stadio Franchi per la partita contro la Juventus

Gabriel Batistuta è a Firenze, la bandiera della Fiorentina è tornato in città per la presentazione del nuovo stadio Franchi in programma il prossimo lunedi, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha pubblicato un video dove ha chiesto al Re Leone della partita di domani, queste le parole di Batistuta: "Sono a casa, sono fiducioso per la partita, andrà bene, si gioca contro una squadra, non è che facciamo contro chissà chi..."

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