Dal centro sportivo, Terracciano in vantaggio su Dragowski, giocano titolari Castrovilli e Sottil?

Castrovilli, Terracciano e Sottil. Sono questi i tre grandi dubbi per Fiorentina-Juventus alla vigilia della partita

Secondo quando riportato da Radio Bruno, arrivano le ultime dal centro sportivo della Fiorentina per la formazione contro la Juventus, in porta Terracciano è in vantaggio su Dragowski, in difesa non dovrebbero esserci sorprese, considerata la squalifica di Martinez Quarta, con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo recuperato Torreira, ai suoi lati Bonaventura e Castrovilli, in vantaggio su Maleh e Duncan. In attacco il vero dubbio è l'esterno, sicuri del posto Piatek e Nico Gonzalez, il ballottaggio è tra Saponara e Sottil, con il secondo favorito.

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