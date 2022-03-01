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Dal centro sportivo, Terracciano in vantaggio su Dragowski, giocano titolari Castrovilli e Sottil?

Castrovilli, Terracciano e Sottil. Sono questi i tre grandi dubbi per Fiorentina-Juventus alla vigilia della partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 18:52
Dal centro sportivo, Terracciano in vantaggio su Dragowski, giocano titolari Castrovilli e Sottil? - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pietro Terracciano

Secondo quando riportato da Radio Bruno, arrivano le ultime dal centro sportivo della Fiorentina per la formazione contro la Juventus, in porta Terracciano è in vantaggio su Dragowski, in difesa non dovrebbero esserci sorprese, considerata la squalifica di Martinez Quarta, con Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo recuperato Torreira, ai suoi lati Bonaventura e Castrovilli, in vantaggio su Maleh e Duncan. In attacco il vero dubbio è l'esterno, sicuri del posto Piatek e Nico Gonzalez, il ballottaggio è tra Saponara e Sottil, con il secondo favorito.

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