Notizie Augusta Iezzi Fiorentina

Lady Venuti: "Il padre di Lorenzo è molto malato, logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo"
03 maggio 2022 17:50
Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"
03 maggio 2022 11:09
Bestemmie e offese a Venuti e fidanzata: "Speriamo muoia, hai il cancro" "Napoletana di mer**"
02 maggio 2022 11:54
Fidanzata Venuti si sfoga: "Ci sono problemi più gravi di un pallone che sbatte addosso e fa autogol"
03 marzo 2022 19:23
Meraviglioso gesto dei tifosi viola per rincuorare Venuti, lasciata sciarpa nel suo giardino stanotte
03 marzo 2022 15:23
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