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Notizie Augusta Iezzi Fiorentina

Lady Venuti: "Il padre di Lorenzo è molto malato, logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo"

03 maggio 2022 17:50

Parla la fidanzata di Venuti: "Andremo per vie legali, eviterò di tornare allo stadio, offese non aiutano"

03 maggio 2022 11:09

Bestemmie e offese a Venuti e fidanzata: "Speriamo muoia, hai il cancro" "Napoletana di mer**"

02 maggio 2022 11:54

Fidanzata Venuti si sfoga: "Ci sono problemi più gravi di un pallone che sbatte addosso e fa autogol"

03 marzo 2022 19:23

Meraviglioso gesto dei tifosi viola per rincuorare Venuti, lasciata sciarpa nel suo giardino stanotte

03 marzo 2022 15:23

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Sett. 18 Sett. 9