Fidanzata Venuti si sfoga: "Ci sono problemi più gravi di un pallone che sbatte addosso e fa autogol"

Tanti messaggi di supporto per Lorenzo Venuti dopo lo sfortunato autogol di ieri, ma anche qualche messaggio poco carino alla fidanzata

La fidanzata di Lorenzo Venuti, Augusta Iezzi ha parlato attraverso Instagram dell'autogol del calciatore viola contro la Juventus che ha portato a ricevere diversi messaggi sui social alla stessa ragazza, che poi ha voluto precisare:

"Io direi che in questo preciso momento che stiamo vivendo attualmente, ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e fa autogol. Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso.

"Chi mi segue da tempo sa che sono molto riservata per quel che riguarda la mia vita privata, non parlo mai di Lorenzo ma in questa occasione devo farlo, perché sto ricevendo veramente troppi messaggi. Alcuni sono di incoraggiamento, e quindi vi ringrazio, ma è una cosa sfigata che è capitata, passerà. D'altronde ci sono persone che in questo momento vivono in metropolitana usandole come bunker per tentare di schivare le bombe, quindi mi sembra che un autogol al confronto sia veramente una grande stronzata".





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LE PAGELLE PUNISCONO VLAHOVIC, DOMINATO NELLA GARA

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