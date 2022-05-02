Bestemmie e offese a Venuti e fidanzata: "Speriamo muoia, hai il cancro" "Napoletana di mer**"

La sconfitta di Milano contro il Milan ha fatto perdere la testa ad un tifoso della Fiorentina che se l'è presa con Venuti e la sua fidanzata

Ennesimo brutto episodio di odio sui social denunciato da un calciatore o una compagna. Questa volta la vittima è Lorenzo Venuti, esterno della Fiorentina insieme alla compagna Augusta Iezzi.

E’ stata la ragazza a denunciare con una serie di stories su Instagram, l’accaduto. Ovvero, diversi tifosi della Fiorentina che hanno augurato la morte al giocatore, ritenendolo scarso.

Venuti era entrato nel mirino degli haters dopo la famosa autorete in Coppa Italia con la Juventus, altre piccole imprecisioni hanno fatto sì che insulti e auguri di morte continuassero, ma anche verso la compagna Augusta Iezzi.

“Il tuo ragazzo fa schifo, è orribile. Potrebbe giocare solo nel Montevarchi. Speriamo muoia”. Insulti territoriali anche per la ragazza, originaria di Napoli.

Lady Venuti ha così commentato: “Questo è il brutto del calcio. Persone piene di odio”. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito





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LE RIDICOLE PROTESTE DI MAZZARRI

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