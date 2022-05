Lady Venuti: “Il padre di Lorenzo è molto malato, logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo”

Augusta Iezzi, fidanzata di Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato a La Nazione parlando delle offese e delle ingiurie ricevute dopo la partita contro il Milan. Offese che non sono andate giù nemmeno allo stesso calciatore che ha risposto cosi (CLICCA QUI)

«Sono impietrita per le offese lette. Gli attestati d’affetto ricevuti sono stati molti e questo mi rincuora: il padre di Lorenzo è molto malato ed è logico che offese del genere lo colpiscano nel vivo. Ci siamo messi in contatto con la persona che ci ha offeso ma non abbiamo ricevuto scuse, anzi gli insulti sono stati pure reiterati. Un gesto così non deve rimanere impunito, una persona del genere deve svolgere lavori socialmente utili. Se tornerò allo stadio? Le offese non aiutano: se posso eviterò»