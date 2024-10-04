Lesione del menisco per Mandragora, operato oggi pomeriggio. Il report della Fiorentina
Mandragora si è infortunato al ginocchio ieri sera nel match di Conference League contro i The New Saints. Le ultime sulle sue condizioni
"ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Rolando Mandragora è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia mediale selettiva del ginocchio sinistro. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani, perfettamente riuscita, si è resa necessaria per risolvere la lesione del menisco mediale occorsa a seguito di un trauma distorsivo durante azione di gioco. Rolando inizierà già da questa sera il programma riabilitativo stabilito."
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