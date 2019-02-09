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REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Pezzella e Mirallas:"La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella, nel corso della partita contro il Napoli, ha riportato un trau...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 20:23
REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Pezzella e Mirallas:

"La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella, nel corso della partita contro il Napoli, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Il calciatore Kevin Mirallas ha invece riportato un infortunio muscolare al polpaccio. L'entità degli infortuni sarà valutata nei prossimi giorni."

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