REPORT ACF, PER PEZZELLA TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO. MIRALLAS INVECE...

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Pezzella e Mirallas:"La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella, nel corso della partita contro il Napoli, ha riportato un trau...

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Pezzella e Mirallas:

"La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella, nel corso della partita contro il Napoli, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro. Il calciatore Kevin Mirallas ha invece riportato un infortunio muscolare al polpaccio. L'entità degli infortuni sarà valutata nei prossimi giorni."