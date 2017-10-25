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Report ACF, per Thereau problema ai flessori, condizioni e tempi di recupero da valutare con esami

Questo il report medico della Fiorentina sulle condizione di Cyril Thereau uscito dopo pochi minuti nel primo tempo:"ACF Fiorentina comunica  che il calciatore Cyril Thereau è stato sostituito nel cor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:07
Report ACF, per Thereau problema ai flessori, condizioni e tempi di recupero da valutare con esami - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Questo il report medico della Fiorentina sulle condizione di Cyril Thereau uscito dopo pochi minuti nel primo tempo:

"ACF Fiorentina comunica  che il calciatore Cyril Thereau è stato sostituito nel corso del primo tempo per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nel corso delle prossime ore."

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