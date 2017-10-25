Report ACF, per Thereau problema ai flessori, condizioni e tempi di recupero da valutare con esami
Questo il report medico della Fiorentina sulle condizione di Cyril Thereau uscito dopo pochi minuti nel primo tempo:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau è stato sostituito nel cor...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:07
Questo il report medico della Fiorentina sulle condizione di Cyril Thereau uscito dopo pochi minuti nel primo tempo:
"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau è stato sostituito nel corso del primo tempo per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nel corso delle prossime ore."