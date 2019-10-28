Report medico, lesione di 1° grado al bicipite femorale destro per Caceres, escluse lesioni invece per Lirola
Questo è il report medico della Fiorentina su Lirola e Caceres: "ACF Fiorentina comunica che i calciatori Martin Caceres e Pol Lirola sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali dopo essere stat...
Questo è il report medico della Fiorentina su Lirola e Caceres: "ACF Fiorentina comunica che i calciatori Martin Caceres e Pol Lirola sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali dopo essere stati costretti a lasciare il campo durante la gara di ieri. Per il calciatore Pol Lirola sono state escluse lesioni muscolo tendinee, mentre Martin Caceres ha riportato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale destro. I calciatori hanno già iniziato le cure del caso e le loro condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni".
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