Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore tornerà...
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 13:55
ACF Fiorentina comunica che il giocatore Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore tornerà a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato.
Fonte: Violachannel