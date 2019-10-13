Labaro Viola

Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero

ACF Fiorentina comunica che il giocatore Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore tornerà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 13:55
Acf, Chiesa non ha riportato lesioni muscolari tendinee. Oggi inizia un percorso di recupero -
News
Chiesa
Acf
Report Medico
Condividi

ACF Fiorentina comunica che il giocatore Federico Chiesa è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni muscolari tendinee. In accordo con la Nazionale il calciatore tornerà a Firenze oggi dove inizierà un percorso di recupero personalizzato.

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok