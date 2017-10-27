Report ACF, per Thereau lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Cyril Thereau:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau ha effettuato nella giornata di oggi esami che hanno evidenziato una...

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Cyril Thereau:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau ha effettuato nella giornata di oggi esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso, le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni."