Labaro Viola

Report ACF, per Thereau lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Cyril Thereau:"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau ha effettuato  nella giornata di oggi esami che hanno evidenziato una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 15:20
Report ACF, per Thereau lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
News
Fiorentina
Thereau
Report Medico
Condividi

Ecco il report medico della Fiorentina sulle condizioni di Cyril Thereau:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau ha effettuato  nella giornata di oggi esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del caso, le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok