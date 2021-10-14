Il report medico della Fiorentina: "Castrovilli torna ad allenarsi. Critiche fuori luogo"

Finalmente torna a vedersi sul campo Gaetano Castrovilli, il centrocampista viola aveva preso una brutta botta durante la gara di Genova

Parla il dottor Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina sugli accertamenti svolti a Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole:

"Oggi è un giorno particolarmente felice per tutto lo staff medico e per Castrovilli. Si è chiuso un periodo abbastanza delicato per il ragazzo che è stato quello del riposo, ovvero aspettare semplicemente che la natura facesse il suo corso. È stato un infortunio molto particolare, che non ha riguardato muscoli o articolazioni come normalmente accade nello sport. Oggi finalmente torna ad allenarsi sul campo. Ci dispiace che ci sia stato tutto questo rumore per un infortunio molto delicato, nella prima fase abbiamo scongiurato cose più gravi e questo è stato un periodo di attesa, è stato fastidioso sentire cose che hanno poco a che fare con lo sport ma da oggi finalmente si riparte"

LA TELEFONATA TRA MALAGO E COMMISSO

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