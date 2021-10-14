Il presidente del CONI Malagò e Commisso si sono sentiti telefonicamente. Grande affetto e stima

Bellissimo clima tra la Fiorentina e le istituzioni

Oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il cantiere del Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, al termine della visita di oggi, l Presidente Malagò ed il Presidente Commisso si sono sentiti telefonicamente. Entrambi hanno ribadito il grande affetto e la stima reciproca

INTANTO LA FIORENTINA SEGUE DA VICINO IL GIOCATORE DEL REAL JOVIC

https://www.labaroviola.com/nazione-jovic-puo-arrivare-in-prestito-visti-i-buoni-rapporti-con-il-real-piace-anche-borja-mayoral/153086/