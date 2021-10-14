Il presidente del CONI Malagò e Commisso si sono sentiti telefonicamente. Grande affetto e stima
Bellissimo clima tra la Fiorentina e le istituzioni
A cura di Lorenzo Bigiotti
14 ottobre 2021 13:34
Oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò ha visitato il cantiere del Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, al termine della visita di oggi, l Presidente Malagò ed il Presidente Commisso si sono sentiti telefonicamente. Entrambi hanno ribadito il grande affetto e la stima reciproca
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