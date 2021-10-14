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Nazione, Jovic può arrivare in prestito visti i buoni rapporti con il Real. Piace anche Borja Mayoral

Jovic è una pista calda in casa di addio di Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 13:25
Nazione, Jovic può arrivare in prestito visti i buoni rapporti con il Real. Piace anche Borja Mayoral -
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Nazione, Jovic può arrivare in prestito visti i buoni rapporti con il Real. Piace anche Borja Mayoral

La Nazione in edicola oggi fa il punto riguardo agli obiettivi della Fiorentina a gennaio, in caso di addio di Dusan Vlahovic. L'ipotesi Jovic sarebbe percorribile, in prestito secco come Odriozola, visti anche i buoni rapporti con il Real Madrid. Quanto a Borja Mayoral, altro nome in lizza, la pista rimane svincolata dalle sorti di Vlahovic, con lo spagnolo che piace molto alla Fiorentina

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