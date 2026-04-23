Allenatore del Copenaghen: “Richardson si sta allenando bene ma non lo vedo adatto per la mia rosa competitiva”
“Non deve essere una vendetta contro di lui ma sto formando una rosa competitiva”
L’allenatore del Copenaghen Svensson ha parlato ancora di Richardson ex Fiorentina e in prestito, che è stato nuovamente non convocato, queste sono le parole dell’allenatore dopo la vittoria: “Riteniamo che la squadra sia composta al meglio, questo è l'unico motivo per cui non l'ho convocato. Non si tratta di una vendetta personale contro Amir o altro. E la stessa cosa si può dire con Moukoko. Si tratta solo di come allestire la squadra per avere le migliori possibilità di vincere. Non riesco a immaginarlo contento per la situazione, ma fa parte del gioco, ha diritto di essere deluso, purché sia pronto a dare il massimo.Ho tutti giocatori di qualità e alcuni ultimamente hanno dovuto fare i conti con un destino difficile. Richardson si sta allenando bene”.