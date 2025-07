Dall’Inghilterra, Il Newcastle mette gli occhi su Richardson della Fiorentina per rinforzare il centrocampo

Direttamente dall’Inghilterra, fonti vicine al Newcastle come il portale nufcblog.co.uk e reporter inglesi, rilanciano l’interesse dei Magpies per il centrocampista della Fiorentina, Amir Richardson. Il marocchino, arrivato a Firenze nella scorsa estate dal Reims, sarebbe una valida alternativa da aggiungere ad un reparto con nomi del calibro di Sandro Tonali, Joelinton e Bruno Guimaraes. Richardson ha colpito gli osserrvatori del club inglese per le sue doti fisiche abbinate a un’importante tecnica e il Newcastle starebbe valutando di approcciare il calciatore in caso di addio di Joe Willock e Sean Longstaff.