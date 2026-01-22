Corriere dello Sport: “Richardson va al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

Se ne va pure Amir Richardson, che negli ultimi giorni era stato cercato dal Brest ma più insistentemente dal Copenaghen. Non a caso quest’ultimo l’ha spuntata strappando alla società viola un prestito con diritto di riscatto vicino ai 10 milioni di euro. Il centrocampista ha sperato fino all’ultimo di poter tornare in Ligue 1 e in particolare al Nizza, squadra della sua città di nascita. Alla fine ha sposato ben volentieri la causa danese: ricordiamo che giocherà la Champions League, sicuramente almeno per un’altra gara. Dopo un anno e mezzo, Richardson lascia almeno momentaneamente la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.