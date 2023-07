Corriere della Sera, Se salta Scamacca la Roma ha come alternativa Beltran seguito anche dalla Fiorentina

Nelle prossime ore Tiago Pinto volerà a Londra con un grande obiettivo: chiudere l’operazione Gianluca Scamacca e portarlo a Roma il prima possibile, consegnando il tanto agognato centravanti a José Mourinho il prima possibile, la vera priorità di mercato della società capitolina. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera. Il general manager – si legge sul quotidiano – ha bisogno dell’ok dei Friedkin per mandare in porto l’affare. Attorno all’attaccante ex Sassuolo c’è anche l’interesse di altri club, come l’Inter, ma la Roma ora pensa solo a lui e vuole chiudere nei prossimi giorni. Alvaro Morata e Lucas Beltran restano le alternative. Lo riporta TMW.

CONCORRENZA DEGLI ARABI PER L’ATTACCANTE DELLO SPEZIA