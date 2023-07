Da La Spezia, Un club arabo piomba su Nzola: 15 milioni la richiesta. Prima scelta della Fiorentina

La Fiorentina, fresca di riammissione in Conference League, sta cercando utili rinforzi in ogni riparto. Per l’attacco, il nome che piace maggiormente ai dirigenti viola è quello di Mbala Nzola. Il club gigliato è da tempo sulle tracce dell’attaccante dello Spezia, che però ha anche altri ammiratori.

Un’offerta importante potrebbe arrivare dalla Saudi Pro League. Come riporta Città della Spezia, infatti, il club ligure è a conoscenza dell’interessamento di una società saudita per Nzola. Tuttavia, al momento non è noto il nome della squadra e deve ancora arrivare una proposta ufficiale. Nel caso in cui arrivasse, la Fiorentina dovrebbe fare i conti con un avversario certamente dalle disponibilità economiche consistenti. Lo riporta TMW.

ALLA SCOPERTA DI GINO INFANTINO, IL NUOVO TALENTO DELLA FIORENTINA