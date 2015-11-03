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Notizie Rosario Central Fiorentina

Dall'Argentina: "Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central"

02 giugno 2025 17:26

TMW rivela: "Infantino in estate lascerà la Fiorentina, ipotesi prestito al Rosario Central per trovare continuità"

01 maggio 2024 11:21

Pres. Rosario: "Cessione di Infantino alla Fiorentina dà ossigeno, migliora nostra situazione economica"

30 luglio 2023 19:22

Tevez pazzo di Infantino e ricorda: "Mi stupiva negli allenamenti, ho un debole per lui"

30 luglio 2023 19:05

Pedullà annuncia: "Fiorentina sta chiudendo per Infantino del Rosario. Operazione da 4 milioni"

28 luglio 2023 19:48

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