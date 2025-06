Dall’Argentina: “Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central”

Dopo aver infiammato i tifosi con il clamoroso ritorno di Ángel Di María, il Rosario Central guarda ancora verso l’Europa per rinforzare la squadra. Secondo quanto riportato dal portale argentino Mundocentral.com, il club sta lavorando per riportare a casa anche Alejo Véliz, giovane attaccante classe 2003 attualmente di proprietà del Tottenham.

Nonostante la giovane età, Véliz ha già attirato l’attenzione di diversi club. In Europa, Fiorentina e Bournemouth hanno manifestato interesse per il centravanti argentino, valutando la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo o in prestito. Tuttavia, il richiamo di casa e la prospettiva di giocare accanto a un campione come Di María potrebbero essere fattori decisivi per convincerlo a tornare in patria.