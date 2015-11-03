Notizie Veliz Fiorentina

De Santis: "Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina"
03 giugno 2025 14:37
Gazzetta: “Ioannidis nel mirino della Fiorentina, servono 12 milioni. Resiste anche la pista Veliz”
03 giugno 2025 08:28
Dall'Argentina: "Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central"
02 giugno 2025 17:26
TMW rivela: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alejo Veliz del Tottenham"
31 gennaio 2024 21:52
Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni
24 marzo 2023 13:37
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