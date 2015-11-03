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Notizie Veliz Fiorentina

De Santis: "Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina"

03 giugno 2025 14:37

Gazzetta: “Ioannidis nel mirino della Fiorentina, servono 12 milioni. Resiste anche la pista Veliz”

03 giugno 2025 08:28

Dall'Argentina: "Fiorentina interessata a Veliz del Tottenham. Su di lui anche il Rosario Central"

02 giugno 2025 17:26

TMW rivela: "La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alejo Veliz del Tottenham"

31 gennaio 2024 21:52

Burdisso in Argentina, il dirigente della Fiorentina sta visionando Infantino, Veliz e Prestianni

24 marzo 2023 13:37

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