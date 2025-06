De Santis: “Farioli è un insegnante di calcio, sarebbe il profilo perfetto per ripartire alla Fiorentina”

A Lady Radio è intervenuto l’agente FIFA Lorenzo De Santis per parlare di vari temi legati alla Fiorentina: “La questione dell’allenatore è complessa e ci sono vari nomi in ballo. Pioli è una garanzia perché è un uomo esperto che porta risultati e calma. Se un allenatore del genere lascia l’Arabia, lo fa perché ha delle certezze serie per buttarsi in un nuovo progetto, se lui vuole venire si riescono ad aggirare i problemi legali del contratto.”

Su Farioli: “Lo conosco ed è bravissimo, mi piace tanto per quello che vuole esprimere in campo. L’ho seguito per tutta la sua carriera ed ha sempre dato impronte definite alle sue squadre. In più ricordiamo che è un grande uomo ed è il profilo perfetto per ripartire con un nuovo progetto anche per l’età che ha. Farioli ha come modello De Zerbi, infatti è un insegnante di calcio e ha fatto bene in Olanda poi ci sta perdere il campionato perché può capitare.”

Su Veliz: “Lui è un giocatore forte, mi ricorda Retegui o Pellegrino per caratteristiche, è una punta fisica che può fare comodo a tanti. In Italia può funzionare ed ha grandi margini di miglioramento.”