TMW rivela: “La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Alejo Veliz del Tottenham”

Secondo quanto riportato da Marco Conterio sul suo profilo Twitter la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per il giovane attaccante argentino degli Spurs Alejo Veliz. L’ex Rosario Central sbarcato a Londra ad Agosto ha sinora però trovato pochissimo spazio con Postecoglou

🟣 La #Fiorentina ha sondato il terreno col #Tottenham per Alejo Veliz, attaccante argentino classe 2003 scuola Rosario Central 🇦🇷

⚪Gli Spurs vorrebbero trovargli una destinazione per giocare e avere continuità #THFC. Da non escludere altre ipotesi in A. pic.twitter.com/iyC7bgI5Z8

— Marco Conterio (@marcoconterio) January 31, 2024