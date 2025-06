Gazzetta: “Ioannidis nel mirino della Fiorentina, servono 12 milioni. Resiste anche la pista Veliz”

In attacco ravvivata la pista per Ioannidis del Panathinaikos. Il 25enne greco, seguito anche da Bologna, e Fiorentina, è nel mirino per il ruolo di centravanti in prospettiva della possibile partenza di Castellanos o anche di Dia.

Già nella scorsa estate loannidis era tra gli obiettivi della Lazio. Ha una quotazione sui 12 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel 2028. Il giocatore è stuzzicato dall’idea di arrivare in Italia. La Lazio sta fissando la strategia per ingaggiarlo. Il Bologna vira su – come nel gennaio 2024 – su Alejo Veliz, 21 anni, argentino in uscita dall’Espanyol e di proprietà del Tottenham. Veliz è seguito anche dalla Fiorentina. Il Bologna valuta, scarta, sceglie. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.