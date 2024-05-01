TMW rivela: "Infantino in estate lascerà la Fiorentina, ipotesi prestito al Rosario Central per trovare continuità"

Secondo quanto scritto da TMW, il futuro di Infantino è lontano da Firenze, molto probabile un suo ritorno al Rosario Central, sua ex squadra.

Secondo quanto riportato da TMW, il futuro di Gino Infantino sarà lontano da Firenze, almeno per la prossima stagione. Il centrocampista argentino è pronto a fare le valige e la prossima estate il club viola cercherà una soluzione per permettergli di giocare con più continuità. C'è il Rosario Central, società che proprio l'anno scorso ha ceduto il calciatore alla Fiorentina: un'ipotesi che le parti stanno valutando magari in prestito.

Infantino potrebbe dunque tornare a casa per ritrovare il campo e anche il sorriso, visto che nella sua prima stagione in Europa, con la maglia viola, non ha praticamente mai trovato spazio. Tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, il centrocampista ha raccolto infatti soltanto 195 minuti, per un totale di otto presenze. A gennaio la soluzione migliore sarebbe stata certamente quella di un prestito, ma alla fine è rimasto a Firenze, con il suo futuro che sarà però altrove, per non perdere un'altra stagione senza mai scendere in campo.

L'obiettivo di Commisso è di convincere Italiano a restare

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