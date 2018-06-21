Casa Mercato viola, Chiesa rinnova. Stretta finale per De Paul. Pjaca...

La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023. Il rinnovo presto sarà proposta e Ch...

La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro di Federico Chiesa: vuole blindarlo, resistendo a tutte le offerte, e più in là proporgli anche un rinnovo fino al 2023. Il rinnovo presto sarà proposta e Chiesa lo accetterebbe di buon grado, forte anche di un aumento di stipendio fino ai 2 milioni netti.

Per De Paul siamo alla stretta finale c'è un interesse reciproco e l'affare quasi sicuramente si farà. Questione di poche ore per trovare un accordo che possa accontentare tutti, Udinese compresa..

Diego Della Valle invece avrebbe dato il via libera all'acquisto di Pjaca. L’esterno croato sarebbe perfetto per giocare con Simeone e Chiesa in un tridente offensivo molto giovane e capace entusiasmare la città di Firenze. E’ un’operazione non semplice che però Corvino proverà a portare a termine, magari con un prestito e riscatto per la prossima stagione. Ma il patron ha pure aperto ad un parziale pagamento anticipato.

Infine per la porta si guarda in Germania. Corvino starebbe puntando lo svizzero Sommer classe ’88 in forza al Borussia Mönchengladbach ex Basilea oggi in Russia al Mondiale. Tentativo difficile ma vale la pena provare. In Bundes Liga occhio anche sul portiere del Werder Brema Jiri Pavlenka 26enne Nazionale Ceco.

Lorenzo Bigiotti