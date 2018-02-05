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Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..."

L'ex estremo difensore viola Giovanni Galli, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica di Lady Radio, per commentare la prestazione della Fiorentina contro il Bologna. Qualcosa da dire anche s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 15:21
Galli: "Errore di Sportiello frutto di un malinteso, la traiettoria era velenosa. Dragowski è uno tosto ma..." -
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L'ex estremo difensore viola Giovanni Galli, è intervenuto durante la trasmissione radiofonica di Lady Radio, per commentare la prestazione della Fiorentina contro il Bologna. Qualcosa da dire anche sul gol di Pulgar... Così l'ex portiere: "Probabilmente c’è stato un malinteso, l’uomo che era nei pressi del palo pensava che la palla fosse del portiere. Devo dire che la traiettoria era velenosa per il portiere. Forse doveva anticipare il pallone fuori dalla porta, nel momento che è andato ad intervenire sulla linea, la frittata è stata fatta. Dragowski mi sembra che si sia sempre fatto trovare pronto, e caratterialmente mi pare anche uno abbastanza tosto. Dopo di che bisogna vedere se chi lo allena tutti i giorni, lo valuta affidabile. Bisogna che questo ragazzo giochi prima o poi, o nella Fiorentina o da qualche altra parte. Devo dirti però che Sportiello a fine campionato secondo me è un giocatore che ti ha fatto fare più punti, che perderli".

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