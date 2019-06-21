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La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont

Secondo La Nazione, il futuro di Alban Lafont lo sceglierà il mister Vincenzo Montella. L’allenatore potrebbe voler puntare su di lui della Francia ma solo se arriverà un altro portiere esperto. Per q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 09:59
La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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Secondo La Nazione, il futuro di Alban Lafont lo sceglierà il mister Vincenzo Montella. L’allenatore potrebbe voler puntare su di lui della Francia ma solo se arriverà un altro portiere esperto. Per questo motivo i viola sono interessati al nome di Viviano, ex viola reduce da un periodo alla SPAL attualmente di proprietà dello Sporting Lisbona.

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