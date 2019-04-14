Atalanta, Gollini: "Sogno di giocare in Nazionale e anche in una big, ma oggi non esiste un posto migliore di Bergamo…"

Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nonostante le voci, comprese quelle di mercato, continuo a lavorare per questo club. Stiamo attraver...

Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nonostante le voci, comprese quelle di mercato, continuo a lavorare per questo club. Stiamo attraversando un momento complicato a livello generale ha oscurato il rendimento di ognuno, ma ho sempre creduto nelle mie qualità. Rivalità con Berisha? Un professionista, la sua motivazione mi ha fatto molto crescere. Un compagno del suo livello ti obbliga a non mollare. L'importanza di Gasperini? Sia il mister che Biffi, il nostro preparatore, sono stati importanti. Ma ringrazio l’intero ambiente, che non mi ha mai abbandonato. Qui sono felice. Futuro? Non mi piace parlare di queste situazioni, indossare questa casacca rappresenta una chance prestigiosa. Poi, come tanti, sogno di giocare nella Nazionale italiana e anche in una big, ma oggi non esiste un posto migliore di Bergamo".