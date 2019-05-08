Infortunio per il portiere Michele Cerofolini del Bisceglie. Da valutare l'entità del problema
Problemi fisici per il portiere Michele Cerofolini in prestito dalla Fiorentina, attualmente al Bisceglie. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il classe 1999 si è infortunato durante la partita c...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2019 19:04
Problemi fisici per il portiere Michele Cerofolini in prestito dalla Fiorentina, attualmente al Bisceglie. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, il classe 1999 si è infortunato durante la partita con la Cavese ed è stato visitato dallo staff medico viola. Resta da verificare se il problema sia al menisco o al crociato, ma l'estremo difensore salterà sicuramente il Mondiale U-20, la preparazione estiva e l'inizio della prossima stagione.