Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

Claudio Ranieri, allenatore artefice del miracolo Leicester e attualmente alla guida del Nantes, ha elogiato pubblicamente Ciprian Tatarusanu, portiere voluto fortemente dal tecnico romano e che sta i...

Claudio Ranieri, allenatore artefice del miracolo Leicester e attualmente alla guida del Nantes, ha elogiato pubblicamente Ciprian Tatarusanu, portiere voluto fortemente dal tecnico romano e che sta impressionando positivamente in questa prima parte di campionato. Ecco una parte dell'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport-Stadio proprio a proposito dell'ex Fiorentina: "Sta andando molto bene. Se abbiamo la migliore difesa della Ligue 1, insieme al PSG e al Caen, è anche merito suo. E’ un portiere di statura internazionale, dà molta sicurezza alla difesa. Per il Nantes è un pilastro”.